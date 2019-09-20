В Димитровграде начал работу центр медицинской радиологии

Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России начал свою работу в Димитровграде. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Медицинское учреждение приняло восемь первых пациентов для прохождения протонной терапии по протоколам клинической апробации, утвержденным Минздравом РФ. В центре будут лечить больных с первичными и вторичными злокачественными новообразованиями печени, раком предстательной железы, меланомой глаза, вторичными злокачественными новообразованиями головного мозга.

В планах протонный центр ФВЦМР ФМБА России должен стать крупнейшим проектом в Европе, где применяются все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения, применяемые в ядерной медицине. Медучреждение замкнутого типа ежегодно будет принимать 1200 пациентов, а радиологический блок – до 20 тысяч больных.

Андрей Сазонов