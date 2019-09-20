На Ставрополье местного жителя задержали с мешком марихуаны

На участке автодороги «Буденновск – Арзгир» в Ставропольском крае участковый оперуполномоченный задержал жителя Буденновского района, перевозившего более 1 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Внимание полицейского привлек припаркованный у обочины автомобиль. Водитель пояснил, что работает таксистом и везет в село Арзгир пассажира, который попросил ненадолго остановиться. Полицейский заметил неподалеку от автомашины молодого человека с черным полимерным мешком. Увидев участкового, молодой человек попытался скрыться, но был задержан.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере). В 2012 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, при этом задержали его при похожих обстоятельствах на том же участке дороги.

Дарья Голякова