В Краснодаре задержали подозреваемого в стрельбе водителя

Полиция кубанской столицы проверяет информацию о стрельбе из пистолета водителем иномарки на улице Восточно-Кругликовская. Он задержан, сообщает ТАСС.

«В сети интернет была распространена информация о стрельбе из пистолета на ул. Восточно-Кругликовская, по данному факту проводится проверка. Сегодня ранним утром сотрудниками ДПС краснодарской полиции на ул. Мачуги был задержан автомобиль, из которого предположительно велась стрельба. Им управлял 30-летний местный житель», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

На данный момент водителя привлекли к административной ответственности за управление автомобилем с затонированными передними стеклами.

Андрей Ульченко