«Промышленные технологии» станут инвестором Казанского завода синтетического каучука

Казанский завод синтетического каучука (КЗСК), в июле этого года признанный банкротом, заключил договор с одним из предприятий холдинга «Промышленные технологии».

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Татарстана, соглашение предусматривает восстановление работы предприятия в условиях конкурсного производства. Объем будущих инвестиций в министерстве “Ъ” уточнить затруднились.

Холдинг «Промышленные технологии» включает в себя 19 предприятий, и является потребителем продукции КЗСК, отмечают в пресс-службе минпромторга Татарстана.

Александр Шакиров, “Ъ-Казань”