10 альбомов сентября

В прошлом альбоме «Музыка» татарская поэтесса Айгель Гайсина более или менее разобралась с главной сюжетной линией своего творчества — отношениями с бойфрендом Темуром, который сел в тюрьму за покушение на убийство ее бывшего мужа, а потом вышел по УДО. В бесконечных гастролях у Айгель и ее партнера Ильи Барамии родилось желание сделать альбом о доме и тоске по постоянному месту жительства. Если синглы «Аигел» «Четкий» и «Идем на канцо», выпущенные в 2019 году, демонстрировали возможности дуэта в секторе заразительной танцевальной музыки с хлестким речитативом, то «Эдем» демонстрирует лирическую, сострадательную сторону группы. Айгель Гайсина освоила пулеметную читку в совершенстве, но когда вслушиваешься в прочитанные на сверхскоростях тексты, обнаруживаешь, что и в своей основной, поэтической ипостаси она прошла еще несколько уровней. В этих текстах — бомжи, греющиеся у трубы крематория, любовь в беспросветном моногородке и очень много желания вырваться за пределы провинциальной России, жизнь которой каждому из участников дуэта знакома не понаслышке.

Девендра Банхарт Ma

Записи Девендры Банхарта обладают целым рядом целительных свойств. В первую очередь они помогают, не сходя с места, перенестись в край вечного летнего утра. «Ma» — десятый студийный альбом Девендры Банхарта. Это прохладная трепещущая американа, которую сносит то в фолк, то в эстраду, то в тропикалию, то в чистую босса-нову. Внимание удерживает слегка вибрирующий вокал Банхарта. Прошли те времена, когда разгадку его феномена критики искали в его происхождении, мол, отец-американец и мать-венесуэлка исповедовали индуизм и культурный багаж преломился в музыке. Банхарт пишет такие замечательные песни просто потому, что очень хорошо научился это делать. Название первого сингла «Kantori Ongaku» переводится с японского языка как «деревенская музыка», песня посвящена японскому поп-музыканту Харуоми Хосоно, но от кантри альбом очень далек, как и от японской музыки. Пропуская через себя «Ma», не перестаешь удивляться, как песни такой кристальной чистоты могут создаваться с такой регулярностью. Как будто человек поставил у себя на заднем дворе аппарат, перегоняющий в промышленных количествах волшебный эликсир. Но самое приятное — ему всего 38 лет. На наш век эликсира хватит.

Йорш #нетпутиназад

Подольская группа «Йорш» малозаметна на радарах мейнстрима. Это прямолинейный утяжеленный панк-рок, отлично чувствующий себя в субкультурной резервации, но мало востребованный радиостанциями, даже теми, что исповедуют рок-формат. К тому же у группы очень твердая политическая позиция, с такой на праздник варенья и фестиваль шашлыков не позовут. Фактически, вместе с «Порнофильмами» и «Операцией „Пластилин"» «Йорш» представляет самое осознанное и непримиримое крыло отечественного рока. «Это не я против системы, это она против меня»,— поет лидер группы Дима Сокол в песне «Против тебя». Развернутая картина мира дана в песне «Боже, царя хорони»: «В том, что я бухое быдло, виноваты жиды и хачи, в том, что члена под пузом не видно,— Рональд Макдональд и его циркачи». Полгода назад, когда альбом только-только вышел в свет, можно было говорить о том, что сатиру «Йорша» оценит лишь небольшая нишевая аудитория — посетители панк-концертов. После напряженного лета-2019 протестная повестка фактически формулируется заново — и «Йорш» здесь очень даже в помощь.

Laid Back Healing Feeling

В этом году датской группе Laid Back исполнилось 40 лет, а их главным хитам «Sunshine Reggae» и «White Horse» — 36. На протяжении десятилетий дуэт, как и положено ветеранам, не раз брал продолжительный отпуск и столь же исправно возвращался с музыкой, которая ни на йоту не разочаровывала поклонников альбома «Keep Smiling» (1983). Каждое возвращение Laid Back удивительным образом накладывается на очередную волну интереса к музыке 1980-х и расслабленным пляжным стилям. Стилистически Laid Back — это сочетание экологически чистого регги и ненавязчивого ска с синтезаторной электроникой и мягким диско. Постоянной величиной остался метод записи вокальных партий, по степени узнаваемости схожих с Yello. Джон Гульдберг и Тим Шталь проговаривают свои балеарские мантры с элегантностью, на которой не сказались ни возраст, ни мода, ни перемены в музыкальной индустрии. Весь новый альбом — как аккомпанемент для кубиков льда в шейкере бармена. Даже из бессмертной трагической баллады «House Of The Rising Sun» они ухитрились вынуть всю эмоцию и оставить только шум прибоя.

Шарлот Навечно молодой

Пока исполнители кальянного рэпа и северокавказского дансхолла соревновались за места в чартах и слоты в эфире Like FM, парень, практикующий совсем другой музыкальный стиль, лишил дара речи судей шоу «Песни на ТНТ», заключил контракт с Sony Music и околдовал всех песней «Щека на щеку». Эдуард Шарлот (это его настоящая фамилия) поет так, словно у Антохи MC появился легкий прибалтийский акцент, как у Алины Орловой. Шарлот сочиняет поп-песни для голоса и фортепиано и превосходит по части выдумки всех сверстников, озабоченных вопросами современного продакшена. Песня «Мяу мяу мяу» звучит так, словно поп-музыку изобрели вчера, и очень хорошо, что для поколения 14–16-летних именно Шарлот станет первым сильным впечатлением в легкой музыке. «Я никогда не буду работать, ни за что не окунусь в эту пропасть. Буду самым первым на глупость, а для моей мамы это преступность» — кто это, как не цоевский Бездельник образца 2019 года? Песни Шарлота лопаются от переизбытка тестостерона, в них полно мата — и при этом они абсолютная противоположность прямолинейной скабрезности Фейса и прочих флагманов речитатива. Все, что режет слух у других, у Шарлота абсолютно уместно. Звезда родилась.

Berlin Transcendance

Калифорнийская группа Berlin ассоциируется с единственным хитом — «Take My Breathe Away». Песня прозвучала в фильме «Лучший стрелок» (1986) с Томом Крузом и заработала «Оскар». Звездным часом Berlin обязаны диско-продюсеру Джорджо Мородеру, это он написал «Take My Breathe Away». Остальная история Berlin насчитывает более сорока лет, группа выпустила восемь студийных альбомов. Бессменной вокалисткой Berlin остается Терри Нанн. Тембр певицы не претерпел особых изменений с начала 1980-х, а саунд группы вызывает самые теплые эмоции. Для того чтобы звучать актуально в 2019 году, им со своим звучанием вообще ничего не нужно делать. Никакого автотюна, никаких гостевых рэп-куплетов, никаких модных битов, может быть, за исключением переписанной на современный лад песни 1983 года «Sex (I’m A...)». Чистая, дистиллированная «Дискотека 80-х». При этом «Transcendance» не вызывает тошноты. Альбом сделан настолько аутентично, насколько это вообще возможно ожидать от людей, которые после 1986 года записали всего четыре пластинки. И звучат Berlin честнее, чем тот же Мородер, чей альбом «Deja Vu» (2015) выглядел беспомощной попыткой вскочить в последний вагон уходящего поезда EDM.

Лана Дель Рей Norman Fucking Rockwell!

Лана Дель Рей давно переросла статус интернет-сенсации, заработанный в 2012 году после появления «Video Games» и «Blue Jeans». Несмотря на медленный темп песен и отсутствие резких движений, Лана Дель Рей — поп-звезда стадионного масштаба. Она может позволить себе ангажировать любого продюсера, с ней в студии были Пол Эпворт, Дэн Ауэрбах, Бенни Бланко, Макс Мартин, Грег Керстин, Рик Рубин — люди, ответственные за звук эпохи. Альбом «Norman Fucking Rockwell!» вместе с Ланой Дель Рей сочинял и записывал Джек Антонофф, партнер самой богатой девушки в шоу-бизнесе Тейлор Свифт. Их ничем не сдерживаемая фантазия вылилась в 14 треков небесной красоты и нечеловеческого хронометража. Стоит ли удивляться, что «очередной великий американский альбом», как называет «Norman Fucking Rockwell!» Дель Рей, немедленно вызвал сравнения с последним фильмом Тарантино. При этом в лучших моментах альбом приближается к классике женской песни — Джоан Баэз, Стиви Никс и Джони Митчелл. А самая длинная вещь, девятиминутная «Venice Bitch» с психоделическими партиями гитар и клавишных, заработала справедливые сравнения с The Beach Boys и Led Zeppelin.

Mike Patton & Jean-Claude Vannier Corpse Flower

В бескрайней дискографии самого изобретательного вокалиста современности мало альбомов, где на обложке написано просто «Майк Паттон». Его талант проявляется либо в группах (Mr. Bungle, Tomahawk, Faith No More, Dead Cross), либо в саундтреках («Адреналин-2» и др.), либо в союзе с равновеликими фигурами (Джон Зорн, Йон Эрик Кода). На обложке альбома «Corpse Flower» второе имя — Жан-Клод Ванье — принадлежит французскому композитору, которого на родине чтят за аранжировки для Барбары, Далиды, Брижит Фонтен, Жильбера Беко, Клода Франсуа, Франсуазы Арди и Жоржа Мустаки. Ванье полностью отвечал за оркестровки на альбоме Сержа Генсбура «Histoire de Melody Nelson» (1971). Если в случае с альбомом «Mondo Cane» (2010) Майк Паттон вжился в роль итальянского кантаторе и отобрал 11 классических эстрадных тем, то в союзе с Ванье он взялся писать музыку для несуществующих французских фильмов нуар. На «Mondo Cane» американец пел по-итальянски, а для «Corpse Flower» написал тексты на родном языке и придумал разумный баланс киномузыки, шансона, заразительного буги и Faith No More времен «King For A Day, Fool For A Lifetime» (1995).

Ким Гордон No Home Record

В 2011 году в возрасте 58 лет Ким Гордон объявила о своем разводе с партнером по группе Sonic Youth Тёрстоном Муром. Относительно будущего группы музыканты давали очень осторожные комментарии. Точку поставила Ким Гордон, заявив о распаде Sonic Youth в книге воспоминаний «Девушка в группе» (2015). Она продолжала экспериментировать с музыкой, снималась в кино, появлялась в сериалах. Наконец летом 2019-го в возрасте 66 лет Ким Гордон показала публике несколько песен из первого сольного альбома. Их было достаточно, чтобы оценить мощь высказывания. Если кто-то в вашем присутствии заведет речь о «пенсионном возрасте» или о том, что что-то в жизни может быть поздно, просто заведите пластинку Ким Гордон. В этих песнях ровно столько адреналина, страсти и дерзости, сколько и должно быть у дебютанта. Без малого 40 лет во вселенной Sonic Youth наделили ее сверхспособностями и большим запасом прочности. В части новаторства она стоит в одном ряду с Бьорк и Пи Джей Харви, а сочинительский талант выдерживает сравнения не только с лучшими современницами, но и с лучшими современниками — Ником Кейвом, Томом Уэйтсом и Беком. Полностью альбом будет доступен в октябре.

Алиса Посолонь

Создание 21-го студийного альбома «Алисы» «Посолонь» сопровождалось краудфандингом. Это далеко не первый опыт сотрудничества группы и ее поклонников. Но 17,4 млн рублей — рекорд для сбора средств в России, причем если обычно несколько крупных жертвователей обеспечивают необходимый минимум, а следом капают менее значительные суммы, то на призыв «Алисы» откликнулись более 6000 человек со средним взносом 3,4 тыс. рублей. Когда столько поклонников поддерживают рублем, можно вообще не обращать внимания на мнение кого-либо за пределами фанатского сообщества и играть то, за что тебя любят. Вот и новый гитарист «Алисы» Павел Зелицкий в первом же треке выдает настолько предсказуемый звук, что его становится жалко — стоит ли тратить молодые годы на твердолобый хард-рок? В «Посолони» все на месте — труднопроходимые тексты, изобилующие православной символикой, баллады без конца и края и тевтонские синтезаторные риффы в самых тяжелых композициях. В песне «Под дождем» взята самая сильная патриотическая нота, в «Москве» Константин Кинчев критикует собянинскую Москву. Фанаты в восторге. Человек же со стороны ощущает альбом «Посолонь» как одну длинную песню. Как и все творчество «Алисы» последних 20 лет.

