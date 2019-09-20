7-8 ноября 2019 года Вопросы лекарственной и продовольственной безопасности обсудят в Петербурге.

7-8 ноября 2019 года Санкт-Петербург примет ведущих специалистов в области медицины и фармацевтики на одном из самых значимых мероприятий отрасли: IХ ЕЖЕГОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПАРТНЕРИНГ- ФОРУМЕ «Life Sciences Invest. Partnering Russia».

«Life Sciences Invest. Partnering Russia»* - это первая в России дискуссионная площадка, на которой поднимаются актуальные темы отрасли. Два дня открытого диалога представителей государственной власти и бизнеса, ведущих специалистов в области медицины и фармацевтики, общественных и пациентских организаций.

Ключевая тема форума:

В этом году предметом основной дискуссии станут вопросы государственной промышленной политики и развития высокотехнологичных отраслей в сегменте Life Sciences, а также необходимых мер по обеспечению лекарственной и продовольственной безопасности.

• совершенствование государственного регулирования фармацевтической, медицинской и пищевой отраслей,

• обеспечение добросовестной конкуренции,

• вопросы контроля качества выпускаемой продукции,

• разработка и регистрация новых продуктов,

• инвестиционная привлекательность и ожидания от роста рынка

В фокусе мероприятий Форума новая промышленная политика на региональном и федеральном уровне, меры государственной поддержки, новые направления для инвестиций и развития бизнеса в России.

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации.

Организатор: Союз «Медико-фармацевтические проекты XXI век».

Регистрация на Форум: www.lsipr.ru

ЖДЕМ ВАС!

* - Инвестиции в Науке о Жизни. Партнеринг Россия.

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