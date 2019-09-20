В Ростове украинца осудили на десять месяцев колонии за незаконный въезд в Россию

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области осудил гражданина Украины на десять месяцев колонии строгого режима за незаконное пересечение границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ) . Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.

Подсудимого задержали в июле этого года в районе Новониколаевки Ростовской области в 100 м от государственной границы России. Нарушитель знал, что ему запрещен въезд на территорию страны и пересек государственную границу из Украины в Россию в обход установленного пункта пропуска.

Подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в прошлом году, за что был выдворен за пределы РФ и уведомлен установленным порядком о запрете въезда на территорию страны.

Приговор вступил в законную силу.

Дарья Голякова