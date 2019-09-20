В 2019 году «Транснефть» намерена принять в Татарстане почти 34 млн тонн нефти

В этом году компания «Транснефть» планирует принять в Татарстане 33,8 млн тонн нефти от 29 нефтедобывающих компания и выполнить транспортировку 205,7 млн тонн нефти и 7,2 млн тонн нефтепродуктов. Об этом стало известно на встрече президента компании Николая Токарева и главы Татарстана Рустама Минниханова, передает пресс-служба предприятия.

В 2018 году в Татарстане в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» приняли свыше 33 млн тонн нефти от 31 добывающей нефтяной компании, что составляет 92% добытой в республике нефти. Также компания выполнила транспортировку 197,5 млн тонн нефти и 7,2 млн тонн нефтепродуктов. В бюджет Татарстана «Транснефть» перечислила 3,9 млрд руб.

Также стало известно, что «Транснефть» в рамках программы импортозамещения намерена запустить в республике завод по производству противотурбулентных присадок. Предприятие будет работать на территории ОЭЗ «Алабуга». Оно будет выпускать до 3 тыс. тонн противотурбулентных присадок с возможностью увеличения мощности до 10 тыс. тонн.

"Ъ-Казань"