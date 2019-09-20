На Кубани в 2019 году реализовано 26 инвестпроектов на 17,2 млрд рублей

С начала года в регионе завершены инвестиционные проекты на общую сумму 17,2 млрд руб., что на 1 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации края. Всего реализовано 26 проектов, благодаря которым создано около тысячи рабочих мест.

В частности в Красноармейском районе открылась первая очередь крупного тепличного комплекса, благодаря этому появилось 150 рабочих мест. В Новороссийске заработал новый строительный торговый центр, работу в котором получили 200 человек. В станице Благовещенской введен в эксплуатацию новый современный отель.

«На данный момент в стадии реализации находятся еще 428 крупных проектов общей стоимостью свыше 1,5 трлн руб.», – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Андрей Ульченко