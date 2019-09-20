Технопарк «Анкудиновка» вошел в топ-10 самых эффективных в России

Ассоциация кластеров и технопарков России включила нижегородский технопарк «Анкудиновка» в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования (свыше 110%). Технопарк оказался на 10 месте рейтинга из 41, говорится в сообщении ассоциации. Год назад «Анкудиновку» также отнесли к этой группе, однако технопарк тогда занял 13 место.

Еще один технопарк Нижегородской области «Саров» занял 15 место и вошел в этом году в группу с высоким уровнем эффективности (от 100% до 109%). В рейтинге 2018 года «Саров» был в группе с наивысшей эффективностью и оказался на девятом месте в России.

Первое место рейтинга, как и в том году, занял московский нанотехнологический центр «ТехноСпарк». На второй строчке – по-прежнему технопарк в сфере высоких технологий «Мордовия». Третьим оказался самарских технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» (в 2018 году – седьмое место).

Еще один мордовский технопарк – центр нанотехнологий и наноматериалов – включили в последнюю группу по уровню эффективности (от 60% до 89%). Год назад он занимал 15 строчку рейтинга, его эффективность оценивалась в 108%.

Всего в России 169 технопарков, в рейтинг ассоциации вошел только 41. Не учитывались технопарки, введенные в эксплуатацию в 2019 году, те, которые функционируют при вузах или не предоставили составителям рейтинга полный набор данных. Оценка их деятельности проводилась по 22 показателям, разбитым на пять групп: инновационная активность резидентов технопарка, экономическая деятельность резидентов, эффективность деятельности управляющей компании, инвестиционная привлекательность и информационная открытость и вклад в устойчивое развитие.

Анастасия Еремина