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Динамика цен на первичную недвижимость в крупных городах России

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Город Средняя стоимость первичной недвижимости в сентябре 2018 года (тыс. руб./кв. м) Средняя стоимость первичной недвижимости в августе 2019 года (тыс. руб./кв. м) Средняя стоимость первичной недвижимости в сентябре 2019 года (тыс. руб./кв. м) Динамика в сентябре относительно августа Динамика в сентябре относительно аналогичного периода прошлого года
Волгоград 48,3 49,2 47,9 –3% –1%
Воронеж 49,2 47,5 53,1 12% 8%
Екатеринбург 68,3 72,4 71,9 –1% 5%
Казань 72,6 90,8 91,3 1% 26%
Красноярск 58,8 63 61,9 –2% 5%
Москва 179,7 190,9 190,6 0% 6%
Нижний Новгород 64,7 67,4 72,1 7% 11%
Новосибирск 64,6 67,8 67,6 0% 5%
Омск 42,6 48,3 48,8 1% 15%
Пермь 55,5 62,4 63,4 2% 14%
Ростов-на-Дону 52,1 50,5 51,6 2% –1%
Самара 51,6 42,6 46,1 8% –11%
Санкт-Петербург 121,1 120,4 120,4 0% –1%
Уфа 61,1 68,8 74,3 8% 22%
Челябинск 40,5 43,4 43,5 0% 7%
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