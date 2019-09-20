Динамика цен на первичную недвижимость в крупных городах России

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|Город
|Средняя стоимость первичной недвижимости в сентябре 2018 года (тыс. руб./кв. м)
|Средняя стоимость первичной недвижимости в августе 2019 года (тыс. руб./кв. м)
|Средняя стоимость первичной недвижимости в сентябре 2019 года (тыс. руб./кв. м)
|Динамика в сентябре относительно августа
|Динамика в сентябре относительно аналогичного периода прошлого года
|Волгоград
|48,3
|49,2
|47,9
|–3%
|–1%
|Воронеж
|49,2
|47,5
|53,1
|12%
|8%
|Екатеринбург
|68,3
|72,4
|71,9
|–1%
|5%
|Казань
|72,6
|90,8
|91,3
|1%
|26%
|Красноярск
|58,8
|63
|61,9
|–2%
|5%
|Москва
|179,7
|190,9
|190,6
|0%
|6%
|Нижний Новгород
|64,7
|67,4
|72,1
|7%
|11%
|Новосибирск
|64,6
|67,8
|67,6
|0%
|5%
|Омск
|42,6
|48,3
|48,8
|1%
|15%
|Пермь
|55,5
|62,4
|63,4
|2%
|14%
|Ростов-на-Дону
|52,1
|50,5
|51,6
|2%
|–1%
|Самара
|51,6
|42,6
|46,1
|8%
|–11%
|Санкт-Петербург
|121,1
|120,4
|120,4
|0%
|–1%
|Уфа
|61,1
|68,8
|74,3
|8%
|22%
|Челябинск
|40,5
|43,4
|43,5
|0%
|7%