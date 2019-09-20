Динамика цен на первичную недвижимость в крупных городах России

Город Средняя стоимость первичной недвижимости в сентябре 2018 года (тыс. руб./кв. м) Средняя стоимость первичной недвижимости в августе 2019 года (тыс. руб./кв. м) Средняя стоимость первичной недвижимости в сентябре 2019 года (тыс. руб./кв. м) Динамика в сентябре относительно августа Динамика в сентябре относительно аналогичного периода прошлого года Волгоград 48,3 49,2 47,9 –3% –1% Воронеж 49,2 47,5 53,1 12% 8% Екатеринбург 68,3 72,4 71,9 –1% 5% Казань 72,6 90,8 91,3 1% 26% Красноярск 58,8 63 61,9 –2% 5% Москва 179,7 190,9 190,6 0% 6% Нижний Новгород 64,7 67,4 72,1 7% 11% Новосибирск 64,6 67,8 67,6 0% 5% Омск 42,6 48,3 48,8 1% 15% Пермь 55,5 62,4 63,4 2% 14% Ростов-на-Дону 52,1 50,5 51,6 2% –1% Самара 51,6 42,6 46,1 8% –11% Санкт-Петербург 121,1 120,4 120,4 0% –1% Уфа 61,1 68,8 74,3 8% 22% Челябинск 40,5 43,4 43,5 0% 7%