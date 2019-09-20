Полиция ищет неудавшегося грабителя отделения Сбербанка в Воронеже

Воронежские полицейские ведут розыск подозреваемого в нападении на отделение Сбербанка в областном центре, сообщили “Ъ-Черноземье” в ГУ МВД по региону. «Работает следственно-оперативная группа»,— сказали там. От других комментариев в полиции пока воздерживаются.

20 сентября неизвестный попытался совершить нападение на офис Сбербанка в центре города, на пересечении улиц Кольцовская и Плехановская, подтвердили “Ъ-Черноземье” в Сбербанке. «Клиенты, сотрудники и имущество банка не пострадали. Служба безопасности оказывает содействие правоохранительным органам. Офис продолжил работу в штатном режиме»,— сказали в банке.

Сергей Калашников