Группу наркосбытчиков будут судить в Сарапуле

Прокурор Сарапула утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех наркосбытчиков, которые распространяли запрещенные вещества в городе и Сарапульском районе. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, неустановленное лицо, курирующее Интернет-магазин по продаже наркотиков, вовлекло трех местных жителей в состав преступной группы. Наркосбытчики распространяли запрещенные вещества посредством тайниковых закладок с октября 2018 года по март 2019 года, получая вознаграждения «Биткойнами». Сотрудники полиции задержали членов группы 29 марта 2019 года. В их транспортных средствах и местах проживания были обнаружены и изъяты наркотики.

Следствие установило причастности обвиняемых к совершению 15 эпизодов преступлений, связанных с незаконным сбытом и хранением наркотиков (ст. 228 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ). Кроме того, выявлены факты легализации ими средств на сумму более 150 тыс. руб. (ст. 174.1 УК РФ).