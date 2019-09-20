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Гендиректором фонда капремонта Башкирии стал Павел Сафонов

Министерство ЖКХ Башкирии подвело итоги конкурса на замещение должности руководителя НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан». Победителем признан Павел Сафонов, в июле назначенный исполняющим обязанности гендиректора фонда. В 2016-2019 годах он был первым заместителем директора.

Кроме него, в конкурсе участвовал гендиректор строительной компании «Адф групп» Феликс Рыскулов. Павел Сафонов набрал 49 баллов из 50 возможных, сообщается на сайте регоператора. Результаты господина Рыскулова неизвестны.

Соискатели, следует из сообщения пресс-службы фонда, отвечали на практические вопросы реализации программ капремонта, технического регулирования строительного процесса и норм различных кодексов. Кроме того они проходили собеседование, в ходе которого оценивались их знания жилищного законодательства и нормативных правовых актов в сфере организации проведения капремонта, деятельности регионального оператора.

В июле, напомним, все руководство регоператора ушло в отставку после критики со стороны главы Башкирии Радия Хабирова, которому доложили о провале реализации программы ремонта подъездов в республике.

Влада Шипилова


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