Новый мэр Сочи пообещал провести ревизию земель в городе-курорте

Вновь избранный глава Сочи Алексей Копайгородский во время встречи с жителями города пообещал провести учет земельных участков в городе-курорте, сообщила пресс-служба мэрии. «Муниципальные земли должны работать во благо города. Те земли, которые долгие годы не используются, нужно благоустраивать», – заявил мэр Копайгородский.

Во время встречи с новым главой Сочи горожане жаловались на отсутствие мест в детских садах и школах, говорили о необходимости благоустраивать скверы и парки, оборудовать бесплатные парковочные места. Последствия незаконного строительства – еще один важный вопрос, волнующий сочинцев, сообщила мэрия. Многоквартирные здания часто строили на землях под ИЖС, а затем узаконивали через суд. Но инфраструктура к этому не готова, не хватает мощности для обеспечения домов водой и электричеством, территория не благоустроена. Проблемы, оставшиеся по наследству от прежней власти, придется решать новому мэру и его команде, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сочи.

Анна Перова, Краснодар