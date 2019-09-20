В Отрадном депутат гордумы от «Единой России» подозревается в коммерческом подкупе

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы Отрадного Валерия Кириченко. Мужчине инкриминируется коммерческий подкуп в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

Силовики установили, что в 2018 году Валерий Кириченко договорился с директором неназванного ООО об участии последнего в электронном аукционе без дальнейшего выигрыша. Незаконная сделка проводилась для ограничения числа участников и создания видимости конкуренции и должна была привести к победе аукционе парламентария, который участвовал в нем как индивидуальный предприниматель.

В итоге победителем аукциона стал Валерий Кириченко. После заключения контракта на выполнение работ он через подконтрольные организации осуществил банковский перевод на расчетный счет ООО на сумму 700 тыс. руб. По данным полиции, мужчина задержан.

Валерий Кириченко является депутатом городской думы Отрадного от фракции «Единой России». Он состоит в комитете по вопросам развития городского хозяйства и экологии, а также в постоянной мандатной комиссии.

Георгий Портнов