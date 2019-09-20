Жителя Тольятти осудили на восемь лет за торговлю наркотиками, взятку полицейскому и нетрезвое вождение

В Тольятти торговца наркотиками, который предлагал взятку полицейскому, осудили на 8,5 лет. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Как установили следствие и суд, в декабре прошлого года злоумышленник пытался передать сотруднику полиции в его же кабинете 250 тыс. руб. за освобождение от уголовной ответственности за оборот наркотиков.

Задержанного также обвинили в преступлении по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Статья предусматривает наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Подсудимого признали полностью виновным.

Сабрина Самедова