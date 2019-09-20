Структура УФСИН по Башкирии нашла субподрядчика для ремонта парка Кашкадан

ФГУП «Управление строительства №3 Федеральной службы исполнения наказаний» по итогам закупки у единственного поставщика отобрало субподрядчика капремонта муниципального парка Кашкадан в микрорайоне Сипайлово, сообщается на сайте госзакупок. Название компании, с которой должен быть заключен контакт, а также объем и характер ремонтных работ в документах закупки не указаны. Известно, что они должны быть окончены к 15 ноября. Стоимость контракта составляет 80,27 млн руб.

«Управление строительства №3 федеральной службы исполнения наказаний» — генеральный подрядчик ремонта Кашкадана. Соответствующий контракт стоимостью 173,28 млн руб. предприятие получило в феврале этого года по итогам закупки у единственного поставщика, которую объявляло управление капитального строительства администрации Уфы. По условиям контракта, структура УФСИН должна была исполнить контракт до 30 июня: изменить архитектурные решения элементов благоустройства, провести капитальный ремонт общественного туалета и объектов спортивной зоны трибуны, сцены, павильонов, системы электроснабжения.

Стоит отметить, что в феврале «Управление строительства №3 федеральной службы исполнения наказаний» уже отбирало субподрядчика на выполнение работ второго этапа капремонта Кашкадана. Тогда победителем стало ООО «Юнистрой», с которым планировалось заключить контракт стоимостью 161,15 млн руб.

Всего, как следует из сообщений на сайте госзакупок, с 2017 года на капремонт парка Кашкадан проводились торги на общую сумму 593,27 млн руб.

Майя Иванова