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Администрация Сочи просит горожан на неделю отказаться от личного транспорта

С 20 по 27 октября, во время проведения международного саммита и экономического форума Россия-Африка в Сочи ограничат проезд частного неаккредитованного транспорта на улицы, прилегающие к Олимпийскому парку. Жителей и гостей курорта просят на эту неделю свести к минимуму пользование личными автомобилями в Адлерском районе города. Мэрия обещает, что работа рейсовых автобусов и электричек «Ласточка» будет усилена.

Также с целью оптимизации транспортной логистики во время саммита в Сочи вводятся ограничения движения грузового транспорта в дневное время. Периметр действия ограничения для перемещения большегрузов включает практически все основные федеральные дороги.

Со стороны Абхазии на время действия ограничений также будет запрещён въезд грузовых автомобилей.

Елена Рыжкова


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