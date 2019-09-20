Администрация Сочи просит горожан на неделю отказаться от личного транспорта

С 20 по 27 октября, во время проведения международного саммита и экономического форума Россия-Африка в Сочи ограничат проезд частного неаккредитованного транспорта на улицы, прилегающие к Олимпийскому парку. Жителей и гостей курорта просят на эту неделю свести к минимуму пользование личными автомобилями в Адлерском районе города. Мэрия обещает, что работа рейсовых автобусов и электричек «Ласточка» будет усилена.

Также с целью оптимизации транспортной логистики во время саммита в Сочи вводятся ограничения движения грузового транспорта в дневное время. Периметр действия ограничения для перемещения большегрузов включает практически все основные федеральные дороги.

Со стороны Абхазии на время действия ограничений также будет запрещён въезд грузовых автомобилей.

Елена Рыжкова