Главу Саратова наказали за ненадлежащую организацию работ на проспекте Кирова

Прокуратура Саратова внесла представление мэру Михаилу Исаеву за состояние тротуаров в городе, а также за нарушения при проведении реконструкции на проспекте Кирова. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Во время мониторинга ремонтных работ на Кирова были выявлены многочисленные нарушения: отсутствие ограждений, графика движения спецтехники и транспорта, информационных баннеров.

Кроме того, в этом году в планах у города отремонтировать менее 4% тротуаров, в основном в центре Саратова, в то время, как в областном центре в неудовлетворительном состоянии находятся 80% тротуаров. Их ремонт оценивается в 1,5 млрд руб. По мнению надзорного органа, это свидетельствует о ненадлежащем исполнении полномочий, установленных п. 19 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации».

Марина Ковалева