Суд признал постановление об объединении школ №48 и 49 правомерным

Ленинский районный суд отказал в удовлетворении требований об отмене постановления главы Перми об объединении школ №48 и 49. Об этом сообщила общественница Анастасия Мальцева на своей странице в Facebook. Она добавила, что истцы готовы обжаловать это решение.

Ранее администрация Перми завершила объединение средних школ №48 и 49. Новое образовательное учреждение получило название «ТраеКТОриЯ». Его возглавил Владимир Миллер, ранее руководивший школой №49. Родители школьников выступали против слияния.