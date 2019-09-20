На Кубани двадцать девять долгостроев будут профинансированы из федерального бюджета

Средства на достройку в Краснодарском крае двадцати девяти проблемных домов, которые лишены инвестиционной привлекательности, будут выделены из федерального бюджета, сообщила пресс-служба администрации края.

Всего на Кубани нарушение сроков достройки домов по договорам участия зафиксировано на 300 объектах. Большинство из них – 112 объектов – являются инвестиционно привлекательными, для них идет поиск инвесторов, еще 108 будут достраиваться за счет застройщиков. По тринадцати заключены соглашения с инвесторами в рамках закона края о защите прав дольщиков, еще три объекта по решению губернатора будут достроены за счет краевой субсидии, уточнили в администрации края.

Анна Перова, Краснодар