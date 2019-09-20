Тюменский нефтегазовый форум-2019

В Тюмени в десятый раз прошел крупнейший отраслевой форум России — Тюменский нефтегазовый форум. С 17 по 19 сентября его посетили более 3,2 тыс. человек из 22 стран и 34 регионов России. В двухэтажном здании тюменского технопарка было проведено 30 круглых столов, панельных и стратегических сессий. В этом году впервые за пределы здания вынесли выставку инновационных проектов: теперь она располагалась рядом с ним на улице. Всего было представлено более 50 стендов предприятий и организаций, в том числе ЛУКОЙЛа, «Роснефти», СИБУРа, Тюменского индустриального университета, «Сургутнефтегаза».