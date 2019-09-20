В Перми обсудят последствия культурной революции и монетизацию арт-проектов

На одной сцене соберутся известный режиссер, event-продюсер, руководитель бизнес-центра и эксперт в области социальной и культурной политики города.

Эксперты расскажут об арт-менеджменте в Перми и в России, как заработать на культурных проектах, где искать вдохновение и креативные идеи, как изменилось культурное пространство Перми за последнее время и что нас ждет дальше. Лекции и дискуссия «Культура: благотворительность и бизнес?» пройдут в лектории «Часового завода».

Так, режиссер и продюсер Владимир Гурфинкель обсудит со зрителями, как выстраивать управление проектом, не теряя его художественной ценности, как проходила «культурная революция» в Перми и что сейчас нужно городу.

Андрей Васькин, event-продюсер, директор event-агентства date: и руководитель школы танцев Funky Family, расскажет, почему арт-проектам необходим менеджмент, как запуститься без стартового капитала и где искать финансовую поддержку.

Руководитель бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ-Пермь Анастасия Рылова поговорит со зрителями о потребительском отношении в культуре, спасет ли проект один хороший менеджер, и разберет основные ошибки локальных проектов с точки зрения бизнеса.

Эксперты выступят с короткими спичами, а сразу после окончания лекций пройдет дискуссия, в ходе которой каждый зритель сможет задать спикерам вопрос.

Модератором встречи выступит диджей «Европа Плюс Пермь», актер Алексей Мартин.

Лекция и дискуссия пройдет 24 сентября, в 19:00, в культурном пространстве «Часовой завод» (Чернышевского, 28).

Вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке.