«Единая Россия» планирует открыть филиал высшей партийной школы в Тюмени

Руководство партии «Единая Россия», в рамках совершенствования кадровой концепции, планирует открыть один из филиалов высшей партийной школы в Тюмени. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦИК «Единой России», руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов на заседании уральского межрегионального координационного совета (МКС).

«Это востребованное направление партийной работы, продиктованное политическими реалиями. Важнейшей составляющей кадровой политики партии является организованная система обучения. До 2021 года планируется внедрить в регионах образовательные программы для молодых лидеров в рамках высшей партийной школы. Один из филиалов предлагаю открыть в Тюмени»,— пояснил он.

Анастасия Реутова