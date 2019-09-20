Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дарья Цивина рассказывает о ресторанах Москвы, где можно попробовать эти разновидности.

В ближайший уик-энд будем разбираться в разнице между пиццей и пинцей, или если говорить по-русски, между пиццей неаполитанской и римской. Москва за последние несколько лет приобщилась к обеим разновидностям, но я уверена, что до сих пор далеко не все могут толком объяснить, в чем же именно разница между Римом и Неаполем в таком ключевом гастрономическая вопросе. Итак, пицца готовится из пшеничной муки, она круглая, тесто у нее более сдобное и мягкое. Пинца готовится из трех-четырех видов разной муки, включая пшеничную, тесто вызревает дольше, целых 72 часа, потому получается более хрустящим, тонким и не таким сдобным. Форма у пинцы прямоугольная, она часто готовится очень большой и продается порционно, кусками.

Интересно, что московские рестораны негласно разделились на два лагеря — одни предпочитают более диетичный и аскетичный северный вариант, другие — более щедрый и сдобный южный. В «Горыныче», например, готовят неаполитанскую пиццу, за рецептом которой специально ездили под Неаполь на стажировку, также и в La Botega Siciliana, и в Piazza Italiana. Вообще, в более дорогих пафосных и статусных ресторанах, как правило, отдают предпочтение традиционной и классический пицце «Наполитана». А в более демократичных, авторских и авангардных предпочитают римскую пиццу. Это, конечно же, Pinzeria by Bontempi, который всю эту историю в Москве и начал. А также Pinsa Maestrello, Pizza? Si!, совсем новая Pinseria Mario.