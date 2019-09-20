Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, где обычно в Москве располагаются такие варианты недвижимости и сколько они стоят.

Формат недвижимости «пентхаус» — уникальный нишевый продукт. У него свои нестандартные характеристики. В основном они связаны с уровнем этажа, планировкой и площадью. А располагаются такие варианты традиционно в домах в центре города. Тем не менее на высокобюджетном рынке пентхаусы составляют значимый объем предложений. Совокупная стоимость 100 лотов этого сегмента, представленных в продаже сегодня, по подсчетам компании Insigma Group достигает 45 млрд руб. 70 вариантов представлены апартаментами. И это на 56% больше, чем год назад.

Предложение представлено в 30 проектах. При этом только в пяти из них экспонируется пять и более объектов. Наибольшее количество пентхаусов расположено в Пресненском районе, в шести проектах. Здесь экспонируется 31% от общего объема, который оценивается более чем в 8 млрд. руб. Доля Тверского района снизилась и сейчас составляет 16%. Здесь выбор представлен в трех объектах. На третьем месте Таганка — в этой локации продается 15% пентхаусов в четырех проектах. В Хамовниках продажи 12% пентхаусов идут в семи комплексах, но в каждом из них экспонируется не более двух объектов. Аналогичный объем и в районе Якиманки.

Средний бюджет пентхауса премиум-класса — 170 млн руб., в элитном сегменте это уже 725 млн руб. А минимальная цена зафиксирована в Пресненском районе — 37 млн руб. Для этой локации в целом характерны более доступные ценовые показатели по сравнению с остальной частью центра города — в среднем 270 млн руб. Но стоит отметить, что на формирование указанного значения в районе оказал влияние всего один сверхдорогой лот на территории делового квартала «Москва-Сити». За его вычетом средняя стоимость составила бы 190 млн руб.