Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие работы испанского художника будут представлены на выставке.

Снова обратимся к выставочной жизни французской столицы. Особо выделяются в ряду здешних осенних экспозиций две: важнейшая, как пишут, выставка Эль Греко в Гран Пале с 16 октября по 10 февраля 2020 и долгожданный Леонардо в Лувре с 24 октября по 24 февраля — обе из категории must see. Доменико Теотокопули (1541-1614), прозванный в Испании «Греком», будет представлен 68 работами. Куратор отдела испанской и португальской живописи Лувра Шарлотт Шастель-Руссо организует первую во Франции «ретроспективу» великого испанца греческого, даже конкретнее, критского, происхождения. Эль Греко называют «последним великим мастером Возрождения и первым великим живописцем Золотого века».

Из Художественного института Чикаго приедет одна из главных работ мастера — «Успение»; картина не была в Европе с 1906 года. Будут и поздние работы Эль Греко, наиболее высоко ценящиеся на рынке. Среди них — самая дорогая его картина «Молитва Святого Доминика», которая была продана за $14 млн в 2013 на Sotheby’s в Лондоне. Выставка Леонардо да Винчи (1452-1519), приуроченная к 500-летию со дня его смерти, готовилась Лувром более десяти лет. Выставке сопутствовала огромная научная работа: повторная атрибуция всех произведений Леонардо в Лувре, реставрация трех картин, переатрибуция документов, в том числе биографических.

В результате музей определил, что 22 рисунка из его коллекции принадлежат руке да Винчи. И пять из 22 картин в собрании также выполнены им собственноручно. La Vierge aux Rochers («Богоматерь в скалах»), La Belle Ferronnire («Прекрасная цветочница»), «Богоматерь, младенец Иисус и Святая Анна», «Иоанн Креститель» и, конечно, «Мона Лиза». А вообще, парижане сумели собрать для выставки 120 работ из разнообразнейших музеев и хранилищ мира — живопись, рисунки, манускрипты, скульптуры, даже объекты. До сих пор организаторы не оставляют надежд заполучить самую дорогую картину в мире «Сальватор Мунди». Ищут того шейха, который способен дать разрешение на показ.