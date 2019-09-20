VERRA SKILLS 2019: Названы имена лучших технических специалистов

На старт соревнований VERRA SKILLS 2019 вышли 70 участников, к финалу подошли девять лучших. В финале конкурса технические специалисты показали свое мастерство, решая сложные практические задания по ремонту и диагностике автомобилей в условиях жесткого ограничения времени. Результаты финалистов получили отличную оценку жюри, а наставники конкурсантов определили новые точки роста их мастерства. В качестве награды обладатели первых мест посетят завод «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге.

Номинация «Слесарь по ремонту автомобиля»

1-е место – Купренков Даниил, «Лексус – Пермь»

2-е место – Щеклеин Алексей, «Тойота Центр Прикамье»

3-е место – Кашин Дмитрий, «Тойота Центр Пермь»

Номинация «Диагност-электрик»

1-е место – Поносов Вячеслав, «Тойота Центр Прикамье»

2-е место – Чухнин Максим, «Лексус – Пермь»

3-е место – Иванов Юрий, «Тойота Центр Пермь»

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:

– Конкурс профессионального мастерства – событие, в ходе которого технические специалисты могут показать, что они умеют и насколько важна их работа. Ни одна гонка не будет выиграна без слаженной работы команды на пит-стопе! Эти ребята – тот фундамент, на котором строится все сервисное обслуживание. Чем сильнее они стремятся стать настоящими профессионалами, тем больше от этого выигрывают наши клиенты.

2019 год – год профессионализма в компании VERRA. Специалисты всех служб компании непрерывно проходят обучение и сертификацию по стандартам «Тойота Мотор», внутреннюю аттестацию, участвуют в конкурсах на лучшего сотрудника месяца. Постоянное совершенствование мастерства и навыков команды VERRA – это скорость и компетенции в продажах и сервисе, уверенность клиентов в качестве обслуживания.

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