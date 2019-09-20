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Фото: Андрей Абрамов

В Нижегородской области начали оценивать эффективность государственных программ

На первой стратсессии обсудили проблемы первичной медико-санитарной помощи.

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Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией, сегодня не используется в полной мере.


Эксперты поговорили о реализующихся сейчас в области направлениях, а прозвучавшие на мероприятии предложения могут стать основой для внесения поправок в федеральный и региональный законы.

В числе прочего, обсуждались проблемы оснащения медицинских заведений современным оборудованием и развития телемедицины.

Зампред экспертного совета, вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина высказала мнение, что компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией сейчас не используется в полной мере.

Участники дискуссии обратили особое внимание на проблему получения медицинского образования. Обучающиеся в ординатуре выпускаются из вуза в 26 лет, а до этого фактически живут на стипендию в размере семи тысяч рублей в месяц.

Обсуждались вопросы создания в настоящее время запрещенных законом передвижных аптечных пунктов, функционирования сестринских кабинетов в отдаленных районах области и льготного обеспечения лекарствами больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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