СКР возбудил уголовное дело после убийства таксиста в Татарстане

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту убийства таксиста на территории республике (ч.1 ст.105 УК РФ), передает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел утром 19 сентября в лесном массиве в селе Шигали Высокогорского района республики. Там было найдено тело 31-летнего мужчины. На нем обнаружили семь ножевых ранений в области грудной клетки.

Вскоре правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого из Волжска. Как утверждают следователи, задержанный 17 сентября вызвал такси с помощью мобильного приложения и приехал в гости к подруге в одном из домов на Мамадышском тракте в Казани. Затем пара захотела развлечься, и подозреваемый вызвал такси с тем же водителем. В итоге они поехали в Соцгород, а оттуда в сторону села Шигали Высокогорского района. Вдруг девушка попросила остановить такси и ушла в лесопосадку. В этот момент между подозреваемым и таксистом вспыхнула ссора. Злоумышленник взял нож и ударил потерпевшего несколько раз в спину. Последнему удалось убежать в лес, где он скончался. А подозреваемый посадил напуганную подругу в автомобиль погибшего и уехал в Волжск. Девушке удалось сбежать от злоумышленника, после чего она сообщила об инциденте в полицию

Позже подозреваемый был задержан в квартире своей подруге. По версии следствия, по пути в Казань он совершил аварию на машине убитого таксиста на территории Зеленодольского района. В момент ДТП он был пьян. А после инцидента он добирался до города на такси. Вину подозреваемый признал, говорится в сообщении СКР.

"Ъ-Казань"