Совет по межконфессиональным отношениям Башкирии возглавил Азат Фаттахов

Новым главой совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии назначен Азат Фаттахов, ранее работавший в совете в должности заместителя председателя. На этом посту он сменит Вячеслава Пяткова, написавшего заявление об уходе на пенсию.

Азат Фаттахов родился в феврале 1974 года в поселке Целинный Абзелиловского района Башкирии. Окончил Бирский государственный педагогический институт, Башкирскую академию государственной службы и управления. Карьеру начинал оперуполномоченным уголовного розыска Бирского РОВД. В 1997–2003 годах возглавлял оперативное отделение Бирского отдела управления Федеральной службы налоговой полиции РФ. В 2003–2005 годах — заместитель начальника бирского отдела управления по налоговым преступлениям МВД Башкирии. Пост заместителя председателя совета по делам религий занимал с 2005 года.

Ирина Самойлова