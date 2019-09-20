В Курганской области казакам выделят землю для строительства культурного центра

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области принял решение о выделении земельного участка в Кетовском районе для строительства социально-культурного центра «Казачье подворье». Проект получил поддержку губернатора региона Вадима Шумкова, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Созданием «Казачьего подворья» будут заниматься казачьи сообщества Курганской области. На территории центра планируют расположить ремесленные мастерские, музей казачьей культуры, дома для приема делегаций. Выделенный участок находится рядом с дачным кооперативом, где живут семьи казаков, он примыкает к трассе «Иртыш».

Для членов казачьих обществ в Курганской области предусмотрено несколько видов поддержки. В приграничных районах казаки могут получить земельные участки до 100 га для ведения крестьянско-фермерских хозяйств. Предусмотрено выделение на безвозмездной основе земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личных подсобных хозяйств. Также казаки могут получить для строительства лес и пиломатериалы.