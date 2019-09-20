Облсуд смягчил наказание чиновнице, осужденной на семь лет за взятки и растрату

Челябинский областной суд снизил срок наказания бывшей главе Баландинского сельского поседения Вере Галицковой, осужденной на 7 лет лишения свободы по обвинению в получении взяток и растрате. Апелляционная инстанция сократила срок пребывания в колонии общего режима до 5,5 лет, сообщает пресс-служба облсуда.

В апреле этого года Красноармейский районный суд признал женщину виновной в получении и покушении на получение взятки (ч.4 ст. 290, ч. 3 ст. 30п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ), в покушении на превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 30, ч.2 ст.286 УК РФ), а также в хищении чужого имущества (ч.3 ст.160 УК РФ). Установлено, что Галицкова, занимавшая должность главы Баландинского поселения, за денежное вознаграждение предоставляла во владение земельные участки путем незаконного отчуждения из собственности муниципального района. Приговор обжаловали осужденная и ее адвокат, они настаивали на его отмене. Прокурор в апелляционном представлении просил отменить приговор в части оправдания Галицковой по пяти эпизодам по ч.2 ст. 286 УК РФ. Однако кроме снижения срока на 1,5 года приговор остался неизменным и вступил в законную силу.