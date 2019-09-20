Прибыль организаций Удмуртии за 2018 финансовый год сократилась на 17 млрд рублей

Организации Удмуртии завершили 2018 финансовый год с прибылью 130 млрд руб. Это на 17 млрд руб. меньше показателя предыдущего года, сообщает Удмуртстат.

Доля малого бизнеса в общей сумме выросла с 16% до 22%. Более половины общей прибыли —55% — получено организациями по добыче полезных ископаемых. В целом каждое прибыльное предприятие региона вложило в итоговый результат в среднем 7,1 млн руб.

При этом 18% организаций работали с убытком, который составил 21 млрд руб. Это на 10 млрд руб. меньше, чем годом ранее. На малый бизнес пришлось 43% убытка. Наибольшее влияние на отрицательный финансовый результат оказали строительные компании и организации обрабатывающих производств — на них пришлось 25% и 23% от общего убытка соответственно.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в прошлом году составила 1,2 трлн руб., затраты на производство — 1,09 трлн руб. На каждый рубль затрат получено 10,6 коп. прибыли от продаж, что на 1,6 коп. больше, чем в 2017 году. Удельный вес организаций, отнесенных к категории наиболее платежеспособных не изменился и составил 14%.