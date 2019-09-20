На Кубани завершат 29 инвестиционно непривлекательных долгостроев

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел расширенное совещание с обманутыми дольщиками края. Глава края сообщил, что федеральный бюджет выделит краю средства на завершение долгостроев. «Финансирование получат 29 домов, которые лишены инвестиционной привлекательности. Мы передали в Москву список всех долгостроев, всего их 64. Проблему с финансированием строительства проблемных домов в ближайшей перспективе мы закроем», – сказал Вениамин Кондратьев.

По словам первого замглавы региона Андрея Алексеенко, на сегодняшний день нарушение сроков исполнения обязательств по договорам участия зафиксировано на 300 объектах. 112 объектов являются инвестиционно привлекательными, для них идет поиск инвесторов, еще 108 будут достраиваться за счет застройщиков. По 13 заключены соглашения с инвесторами в рамках закона края о защите прав дольщиков, еще три объекта по решению губернатора будут достроены за счет краевой субсидии.

Елена Рыжкова