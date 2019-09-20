В Ростовской области на развитие сел потратят 7 млрд рублей за три года

В следующем году в Ростовской области начнет работу федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. Власти региона уже разработали в рамках более

Программа рассчитана на пять лет. Ее цель - сохранение доли сельского населения не менее 25,3 % от общей численности населения страны, рост доходов сельских семей до 80 % по сравнению с доходами семей, проживающих в городах, а также повышение доли благоустроенного жилья в сельских населенных пунктах до 50%.

Для этого в программе предусмотрено предоставление социальных выплат на строительство или покупку жилья в селах, выплаты муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию объектов газификации, водоснабжения, автомобильных дорог, объектов социальной и культурной сферы, а также на благоустройство сельских территорий. Также предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях привлечения и закрепления квалифицированных кадров на селе.

Дарья Голякова