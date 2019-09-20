Внешнеторговый оборот Удмуртии за первое полугодие 2019 вырос на 6%

Внешнеторговый оборот Удмуртии в первом полугодии 2019 года составил $383 млн. Это на 6% больше показателя января-июня прошлого года, сообщает Удмуртстат.

Объем экспорта увеличился на 23% и составил $205 млн. По данному показателю республика занимает 10-е место среди регионов ПФО. Продукция из Удмуртии поставлялась в 67 стран мира. Основными странами-потребителями были Египет, Саудовская Аравия и Узбекистан — на них пришлось 31%, 14% и 12% от общей суммы экспорта соответственно.

Объем импорта составил 178 млн руб., сократившись по сравнению с первым полугодием 2018 года на 9%. По этому показателю Удмуртия занимает 9-е место среди регионов ПФО. В целом в республику ввозилась продукция из 73 стран мира. Наибольший объем поставок осуществлялся из Китая, Польши и Румынии — на эти страны пришлось 19%, 13% и 9% от общей суммы импорта соответственно.