Председателем гордумы Челябинска станет Александр Шмидт

Партия «Единая Россия» на региональной конференции утвердила кандидатуру на пост председателя Челябинской городской думы. Им стал проректор по учебной работе Южно-Уральского госуниверситета Андрей Шмидт. За него проголосовало большинство делегатов партийного съезда. Руководителем фракции «Единой России» в гордуме назначен Денис Лапотышкин.

Андрея Шмидта на пост председателя гордумы второго созыва выдвинул президиум регионального отделения «Единой России». Также на голосование свою кандидатуру выставил врач, депутат Металлургического районного совета, Дмитрий Алехин. За господина Шмидта проголосовали 166 делегатов, за господина Алехина – 33.

Таким образом, будущим спикером гордумы избран Александр Шмидт. Теперь его кандидатуру должен одобрить президиум генсовета «Единой России», для этого он в срочном порядке отправится в Москву, рассказал руководитель реготделения, спикер областного заксобрания Владимир Мякуш. Потом кандидатуру господина Шмидта должен утвердить новый состав гордумы. Если учесть, что «единороссов» в городском собрании будет 87%, можно утверждать, что Александр Шмидт будет избран спикером. «Надеемся, что фракция, соблюдая партийную дисциплину, поддержит решение конференции», - обратился к депутатам Владимир Мякуш.

Александр Шмидт в благодарственной речи к делегатам партии отметил, что «задача депутатов от “Единой России” – объединиться вокруг губернатора Алексея Текслера и главы Натальи Котовой».