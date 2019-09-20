Мосгорсуд признал законным использование в Москве химических реагентов

Московский городской суд признал законным использование химических реагентов в Москве, сообщило издание «МБХ медиа». Таким образом суд отказал в апелляции оппозиционерам, муниципальным депутатам Юлии Галяминой, Константину Янкаускасу и Илье Яшину.

По данным издания, сами истцы на заседание не пришли. Дело рассматривалось при представителе департамента городского хозяйства. Он заявил, что иск не основан на законе, и просил отказать в апелляции.

Господа Галямина, Янкаускас и Яшин подали иск в Тверской районный суд в феврале текущего года. Они просили суд обязать департамент ЖКХ отказаться от использования химических противогололедных реагентов (ПГР). Истцы отмечали, что реагенты «оказывают отрицательное влияние на здоровье людей, на животные организмы, на почвы и другие грунты, на одежду и обувь». Это, по их мнению, нарушает Конституцию и закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В марте суд отклонил иск оппозиционеров.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дворы хотят очистить от реагентов».