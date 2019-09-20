В Самаре ограничат движение из-за «Кросса Нации»

Празднование всероссийского дня бега «Кросс Нации» станет причиной ограничения движения в Самаре в субботу. Об этом сообщает городская администрация.

«В период с 08:00 до 16:00 (MSK+1) будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо и по автомобильной дороге на кладбище “Лесное” от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище “Лесное”»,– говорится в сообщении.

Схема движения транспорта в связи с этим будет изменена. Ознакомиться с ней можно на сайте администрации.

Георгий Портнов