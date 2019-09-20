Удмуртия заняла 2-е место по росту промпроизводства в ПФО

За первые восемь месяцев 2019 года объем промышленного производства Удмуртии превысил значения аналогичного периода прошлого года на 8,3%. Это второй показатель среди регионов ПФО, сообщает Удмуртстат. Лидером по росту промпроизводства за обозначенный период стал Марий-Эл — он составил 9,9%. В целом по России объем промышленного производства вырос на 2,6%.

За январь-август в Удмуртии наибольший рост отметили в группе обрабатывающих производств. Он составил 15,6%. В 2,6 раза выросло производство бумаги и бумажных изделий, электрического оборудования — в 1,5 раза, прочих машин и оборудования — в 1,4 раза, прочих транспортных средств и оборудования — в 1,4 раза, готовых металлических изделий — в 1,3 раза, обработка древесины и производства изделий из нее, кроме мебели — в 1,2 раза. Объем производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» вырос на 1%. Также на 4% выросло производство пищевых продуктов, а добыча полезных ископаемых — на 0,1%.

Наибольший спад зафиксирован в производстве лекарственных средств — в 1,9 раза. Кроме того, на 9% уменьшился объем химического производства, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 27%, резиновых и пластмассовых изделий — на 7%. Объем производства в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений сократился на 5%.