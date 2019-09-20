КПРФ получила две руководящие должности в комитетах Госсовета

В Госсовете Татарстана после первой организационной сессии прошли заседания профильных комитетов, на которых были избраны заместители их председателей. Как стало известно «Ъ», сразу две руководящие должности в комитетах получила фракция КПРФ.

Так, заместителем председателя комитета по госстроительству и местному самоуправлению стал лидер фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Он уже занимал эту должность в предыдущем созыве.

Депутат КПРФ Артем Прокофьев был избран зампредом комитета по социальной политике. Ранее он был членом комитета Госсовета по образованию.

Остальные шесть комитетов заместителями председателей избрали единороссов.Камиль Нугаев стал зампредом в комитете по бюджету, Ринат Гайзаиуллин — в комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству, Камиль Садриев — в комитете по жилищной политике и инфраструктурному развитию, Тахир Хадеев — в комитете по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, Александр Чубаров — в комитете по законности и правопорядку, Людмила Рыбакова — в комитете по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"