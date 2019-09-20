Детский клинический центр им. К.А. Раухфуса получил 3 млн рублей на оборудование

Детский городской клинический центр им. К.А. Раухфуса получил 3 млн рублей на новое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ. Деньги учреждению перечислили в рамках программы благотворительной программы «Мир без слез». Она действует в стране в течение 16 лет.

Благодаря таким средствам в больнице были оснащены оборудованием отделения травматологии и хирургии, приобретены столы для высокотехнологических операций, сообщила заместитель главного врача центра Ирина Ильинец .