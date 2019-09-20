Почему происходят инциденты на оборонных предприятиях Нижегородской области?

Вопросы охраны труда являются актуальными для Нижегородской области как для промышленного региона, где основную долю в экономике занимают обрабатывающие производства. Однако чрезвычайные ситуации на заводах области не редкость, в том числе на оборонных. Казалось бы, к предприятиям, которые производят взрывчатые вещества, внимание надзорных органов должно быть пристальным, а ответственность руководства за обучение персонала технике безопасности и охране труда — высокой. Но как показывает практика, в вопросах выбора организаций, которые должны проводить обучение сотрудников, руководители оборонных заводов не столь щепетильны.



Например, за услугами по обучению персонала охране труда и требованиям пожарной безопасности два оборонных завода — Федеральное казенное предприятие «Завод имени Я. М. Свердлова» (расположен в Дзержинске Нижегородской области, производит авиационные бомбы, взрывчатые вещества и химическую продукцию гражданского назначения) и ГосНИИ «Кристалл» (расположен на соседней площадке с ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», производит шашки-детонаторы, оборудование для производства промышленных взрывчатых веществ, нестандартизированное химическое оборудование и продукцию специального назначения) — в том числе ранее обращались в ООО «НП центров охраны труда Приволжского федерального округа. Нижегородское отделение». Напомним, 31 августа 2018 года управление МЧС по Нижегородской области сообщило, что на ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» прогремел взрыв. Инцидент произошел в цехе №19 во время перегрузки осколочно-фугасных мин. В результате происшествия погибли шесть сотрудников завода. В 2019 году на ГосНИИ «Кристалл» произошло два взрыва. Первый случился в апреле, когда был разрушен один из цехов завода. Жертв и пострадавших тогда удалось избежать. Второй прогремел первого июня в День защиты детей, сообщало Следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Во время второго инцидента был полностью разрушен один из цехов завода, повреждены административные здания. Взрывная волна была такой силы, что выбила окна в 600 домах Дзержинска и 87 школах и детских садах. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 89 человек.

ООО «НП центров охраны труда Приволжского федерального округа. Нижегородское отделение» выдает удостоверения, подтверждающие, что сотрудники предприятия прошли обучение и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности. Однако, как выяснилось, фактически работников никто не учит, а тесты на проверку знаний может пройти дистанционно кто угодно. При этом совсем не обязательно быть сотрудником в какой-либо компании, чтобы получить такое удостоверение. Более того — не обязательно быть реальным человеком.

Директор компании «Радонеж» Олег Шкатов обратился в ООО «НП центров охраны труда Приволжского федерального округа. Нижегородское отделение» (далее НП ЦОТ ПФО), чтобы обучить сотрудников пожарной безопасности и охране труда. Руководитель центра ответил, что обучение и проверка знаний будут проводиться дистанционно, и попросил прислать ФИО будущих студентов, сказав, что паспортные данные не потребуются. Поскольку сотрудники НП ЦОТ ПФО не потребовали паспортных данных сотрудников, Олег Шкатов решил проверить, как организация, аккредитованная Министерством труда РФ и имеющая лицензию на образовательную деятельность, исполняет требования федерального законодательства. Для этого предприниматель направил ФИО четырех вымышленных человек на электронную почту НП ЦОТ ПФО. В ответ он получил два договора от другого юридического лица — ассоциации «Некоммерческое партнерство „Охрана труда Приволжского федерального округа“». По данным ЕГРЮЛ, эта организация, как и НП ЦОТ ПФО, зарегистрирована в Нижнем Новгороде на Окском съезде дом 2, помещение п41. Генеральным директором обеих компаний является Бунтовичев Иван Викторович. Учредителем ООО НП ЦОТ ПФО выступает Ильина Мария Александровна, учредителем ассоциации НП ОТ ПФО — Колин Андрей Михайлович. Прежде господин Колин являлся генеральным директором и учредителем НП ЦОТ ПФО. Олег Шкатов заключил договор на оказание услуг и оплатил счета, выставленные ассоциацией НП ОТ ПФО, после чего получил список логинов и паролей от сайта обучающей организации. Предприниматель зашел на сайт и в течение дня прошел тест, который не потребовал от него специальных знаний. На следующий день в учебном центре ему подтвердили, что тест пройден и он может забрать удостоверения, подтверждающие знания. Сотрудник компании «Радонеж» забрал удостоверения для четырех вымышленных человек. Никто в учебном центре не попросил его подтвердить личности обучаемых. Данные о том, что обучение может проводиться дистанционно, а личности обучаемых никто не проверяет, генеральный директор ООО «НП центров охраны труда Приволжского федерального округа. Нижегородское отделение» Бунтовичев Иван Викторович также сообщил в свидетельских показаниях правоохранительным органам.

Сотрудников двух оборонных предприятий, выпускающих специальные изделия и вещества, от взрывов на которых погибли люди и был нанесен ущерб федеральному бюджету, ООО НП ЦОТ ПФО и ассоциация НП ОТ ПФО обучали нормам пожарной безопасности и охране труда таким же образом?

Кроме ассоциации НП ОТ ПФО Колин Андрей Михайлович является соучредителем и генеральным директором Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» (Москва), президентом Национальной ассоциация профессиональных объединений в сфере охраны труда „Профтруд“» (Москва) и генеральным директором ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области охраны труда» (Москва). Также господин Колин является членом Общественной палаты Нижегородской области (указ № 26 о его утверждении губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин подписал 28 февраля 2019 года).

Кто же поддерживает господина Колина?

В мае 2018 года на публичных обсуждениях правоприменительной практики за первый квартал в Государственной инспекции труда в Нижегородской области руководитель ведомства Емельянов Андрей Геннадьевич подписал соглашение о сотрудничестве с Нижегородским региональным отделением Всероссийского объединения специалистов по охране труда. На протяжении трех лет господин Колин, а также другие сотрудники учрежденных или возглавляемых им компаний являются постоянными и единственными участниками публичных слушаний правоприменительной практики Государственной инспекции труда в Нижегородской области. Значит ли это, что Емельянов Андрей Геннадьевич помогает в работе предпринимателю Колину?

В 2019 году руководитель Государственной инспекции труда в Нижегородской области Емельянов Андрей Геннадьевич, не проведя контрольно-надзорных мероприятий, направил в министерство социальной политики региона представление провести государственную экспертизу качества проведения специальной оценки условий труда на нескольких крупных химических и оборонных предприятиях региона, которую выполнила другая нижегородская компания, являющаяся конкурентом НП ЦОТ ПФО. Министерство экспертизу провело и нарушений не выявило. Однако юрисконсульт НП ЦОТ ПФО Софронова Т. В., в руках которой оказались внутренние документы предприятий о проводимой специальной оценке условий труда, а также заключение государственной экспертизы, направила в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области заявление с просьбой проверить результаты работы министерства социальной политики региона. Руководитель инспекции труда Емельянов Андрей Геннадьевич направил жалобу на результаты экспертизы нижегородского министерства в Министерство труда и социальной защиты РФ. Ответа от Министерства труда не последовало. Зачем руководителю Государственной инспекции труда в Нижегородской области заниматься сомнительной правоприменительной практикой и просить Министерство труда РФ проверять качество работы министерства социальной политики региона по жалобе коммерческой компании, с которой инспекция по труду заключила соглашение о сотрудничестве?

Все эти вопросы вынудили предпринимателя Олега Шкатова обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили деятельность Колина Андрея Михайловича и работу руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Емельянова Андрея Геннадьевича, а также предмет их сотрудничества. В возбуждении уголовных дел по предоставленным фактам региональные управления МВД и СК РФ отказали. Теперь обоснованность вынесенных ими решений предстоит проверить прокуратуре Нижегородской области.