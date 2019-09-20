В Тольятти собрали более 25 тысяч подписей в защиту ТОАЗа

Активисты антикризисного комитета «Рабочая оборона Тольятти» подвели итоги акции по сбору подписей в поддержку «Тольяттиазота». На данный момент свою поддержку предприятию выразили более 25 тыс. человек.

Акция стартовала 23 августа 2019 года под лозунгом «Защитим ТОАЗ – спасем Тольятти». Уже в первый день волонтеры смогли собрать около 3 тыс. подписей. Главная цель акции – привлечь общественное внимание к происходящему вокруг ТОАЗа, убедить региональные власти взять под личный контроль ситуацию с заводом, добиться публичных объяснений ситуации от следственных органов. Сбор подписей проходил также в интернете.

Председатель профсоюза «Тольяттиазота», депутат Самарской губернской думы Ольга Севостьянова отметила, что жителям города небезразлично будущее одного из ведущих предприятий региона. «Все мы беспокоимся не только о своих рабочих местах и средствах к существованию семей, но и обо всех жителях Тольятти. Если преступным силам удастся парализовать работу завода, это приведет к снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и негативно скажется на социально-экономическом развитии региона. "Тольяттиазот" является успешным предприятием, где работает немало молодых людей. В случае негативного сценария отток молодежи из Тольятти усилится. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал необходимость пресекать любые попытки давления на бизнес. Надо помочь главе государства очистить страну от рейдеров, создающих социальное напряжение», – рассказала депутат.

Депутат городской думы Тольятти Виктор Казачков выразил желание, чтобы на самом высшем уровне обратили внимание на проблему предприятия. «Сегодня рейдерские захваты приобретают несколько иную форму от привычной.Коррумпированными бизнесменами используются новые технологии, в том числе информационные. Попытка дестабилизировать работу предприятия приведет к сокращению рабочих мест и социальной напряженности. Наша задача – защитить завод от нечестных бизнесменов», – заявил парламентарий.

В конце июля на первом открытом собрании трудового коллектива предприятия было решено создать постоянно действующий антикризисный комитет «Рабочая оборона Тольятти». Организация поставила своей целью привлечь внимание федеральных и региональных властей к ситуации вокруг «Тольяттиазота».

Комитет был создан после того как Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля 2019 года заочно приговорил экс-руководителей «Тольяттиазота» и остальных фигурантов дела к лишению свободы на срок восемь с половиной и девять лет.

Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года. По версии Следственного комитета РФ, с ноября 2007 по март 2012 года топ-менеджеры завода похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании NitrochemDistribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене.

Следствие считало, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечала, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строилось обвинение, содержал грубые ошибки.

Адвокаты ТОАЗа также заявляли о «беспрецедентном давлении, с которым столкнулись руководители, трудовой коллектив и даже юридические советники „Тольяттиазота“ как на этапе следствия, так и в ходе судебных разбирательств». Впоследствии представители ТОАЗа подали апелляцию на решение Комсомольского районного суда.

Андрей Сазонов

Андрей Сазонов