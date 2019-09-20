В Ростовской области на этой неделе ожидаются заморозки до -2С°

Ночью и утром 23 и 24 сентября в северных районах Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 С°, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В связи с понижением температуры воздуха позаботьтесь о собственной безопасности. Особое внимание следует обратить на использование печей в холода. Чтобы избежать пожаров, следует знать и соблюдать меры пожарной безопасности при топке печи. Включенные электроприборы без присмотра также таят в себе повышенную угрозу. Электрические нагревательные приборы нельзя ставить вблизи штор и мебели», - говорится в сообщении.

Жителей области также предупредили об опасности использования неисправных розеток, вилок и выключателей.

Дарья Голякова