В Челябинске суд рассмотрит дело «черных» риелторов, похитивших почти 18 млн рублей

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении 11 участников организованной группы, совершавших квартирные мошенничества.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, по версии следствия, в 2015-2017 годах соучастники, занимавшиеся риэлтерской деятельностью, находили квартиры в Челябинске, хозяева которых умерли, а наследников имущества не было. Действуя через подставных лиц, выполнявших роли якобы живых собственников, используя поддельные паспорта и документы, мошенники продавали квартиры добросовестным покупателям. Сумма ущерба, причиненного гражданам, превысила 17,7 млн руб.

Участникам преступной группы предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение прав гражданин на жилое помещение) и чч.1,2 ст. 325 УК РФ (похищение официальных документов и паспорта у гражданина). В ходе предварительного следствия часть квартир по решению судов были возращены собственникам, часть жилья арестовано. В целом возмещен ущерб на 9,3 млн руб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска.