Министерство образования Татарстана хочет популяризировать символы республики через детские раскраски

Министерство образования и науки Республики Татарстан объявило тендер на поставку печатных изданий. Начальная стоимость контракта – 6,9 млн руб., средства выделены из республиканского бюджета.

От подрядчика требуют разработать, напечатать и поставить 45 тыс. книг-раскрасок объемом 24 печатных листов. Издания на русском и татарском языках должны быть рассчитаны для детей дошкольного и младшего школьного возраста,содержать цветные и контурные рисунки карты, флага и герба Татарстана,национальных костюмов, национальных узоров, исторических достопримечательностей Казани для раскраски, тексты о регионе, и популяризировать государственные символы республики, отмечается в техническом задании закупки.

До 2 декабря 2019 года продукцию необходимо доставить в управления и отделы образования муниципальных районов Татарстана и Казани.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"