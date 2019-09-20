Обслуживание участников этапа Кубка мира FINA по плаванию в Казани обойдется в 5,2 млн рублей

Министерство спорта Республики Татарстан объявило тендер на выбор подрядчика, готового оказать услуги по подготовке и проведению этапа Кубка мира FINA по плаванию.

Соревнования пройдут в Казани с 1 по 3 ноября 2019 года.

Стартовая цена закупки – 5,2 млн руб., источником финансирования является бюджет республики. Согласно документам закупки,подрядчик должен обеспечить проживание и питание делегатов FINA, сотрудников хронометража, а также 20 «лучших иностранных спортсменов», которых должна определить Международная федерация плавания. В обязанности победителя также войдет обеспечение питания волонтеров, организация гала-ужина не менее чем на 100 человек и трансфера руководства FINA в аэропорт «Казань».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 сентября.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"